Scontro tra due auto a San Daniele, due persone in ospedale

Incidente intorno alle 17 sulla regionale 463 a San Daniele, al confine con il comune di Majano, all'altezza dell'intersezione che porta a San Tomaso. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture.

Quattro le persone coinvolte nel sinistro. Due sono state trasportate in ospedale, a San Daniele, con le ambulanze inviate sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona. Le vetture coinvolte nell'incidente sono due Fiat.