Scontro tra due auto a San Quirino

La partenza dei Vigili del fuoco di Maniago è intervenuta, intorno alle 17, per un incidente stradale a San Quirino. Di fronte al ristorante La Stella, si sono scontrate una seat Ibiza e una Bmw ibrida.

I conducenti delle auto non hanno riportato conseguenze serie; la donna al volante della Bmw è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Particolarmente impegnativo il lavoro dei pompieri, dal momento che le macchine ibride complicano non poco le procedure di messa in sicurezza dello scenario. Grazie al dialogo continuo con la sala operativa, si è trovata la soluzione migliore per evitare di creare inneschi potenzialmente pericolosi. Sul posto, oltre al personale del 118, anche le forze dell'ordine per i rilievi.