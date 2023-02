I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti per un incidente, avvenuto poco prima delle 7 in via Guglielmo Oberdan.

Due le auto coinvolte. Nello scontro gli occupanti di entrambe le vetture sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all'ospedale di San Vito, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario. Presenti anche i Carabinieri di Fiume Veneto per tutti i rilievi.