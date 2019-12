Scontro tra due auto a San Vito, due persone incastrate

Incidente poco prima delle 7.30 a San Vito al Tagliamento. Due auto, per cause al vaglio dei Carabinieri di Cordovado e della Polizia locale, si sono scontrate lungo viale Udine.

Su una delle due macchine viaggiavano madre e figlia, rimaste incastrate tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo e utilizzare il divaricatore per liberarle. La donna, ferita, è stata poi adagiata sulla barella spinale per essere spostata in sicurezza, prima di essere affidata al personale sanitario.