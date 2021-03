Poco dopo le 12.30, i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo sono intervenuti a Sedegliano per un’incidente stradale tra due auto, all'incrocio tra via Donatori di Sangue e via Candotti.

I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture incidentate, l’area del sinistro e prestato i primi soccorsi, in attesa del personale sanitario del 118, a una delle due conducenti. Sul posto anche i Carabinieri.