Scontro tra due auto a Sgonico, quattro feriti

Quattro feriti. È il bilancio di un incidente accaduto intorno alle 17 sulla strada provinciale 35 a Sgonico (Trieste). Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Duino, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio del Centro Lanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, il personale sanitario e anche i Carabinieri per la viabilità. Nessuno dei quattro feriti, due per automobile, sarebbe in gravi condizioni.