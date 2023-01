Scontro tra due auto a Torviscosa, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in maniera seria a seguito di un incidente accaduto questo pomeriggio a Torviscosa, lungo la strada che collega Chiarmacis a Porpetto, in località Arsa.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate; nel violento impatto, una è finita fuori strada, nei campi. Immediata la chiamata di aiuto al Nue 112. Gli infermieri Sores hanno inviato sul posto l'automedica da Latisana, un'ambulanza da San Giorgio di Nogaro, un'ambulanza da Cervignano del Friuli e un'ambulanza da Palmanova, oltre ai Vigili del fuoco.

Quattro le persone coinvolte nell'incidente, tre delle quali ferite; una è stata accompagnata al pronto soccorso di Palmanova e le altre due a Latisana.