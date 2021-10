Scontro tra due auto a Torviscosa

Incidente lungo la statale 14, nel primo pomeriggio, nel territorio del comune di Torviscosa, poco prima della rotonda per Castions delle Mura.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Cervignano e della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, pare che una persona anziana che viaggiava al volante di una Fiat Punto, forse per un malore, abbia invaso la corsia opposta, lungo la quale stava sopraggiungendo una Panda. Nell'impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti, ma fortunatamente in maniera non grave. Si tratta di anziani della zona. Uno è stato portato dai sanitari all'ospedale di Udine e l'altro al pronto soccorso di Palmanova.

Qualche disagio per il traffico: code e rallentamenti. Una delle due auto è finita contro il guard-rail e l'altra, rimasta all'interno della carreggiata, è finita a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e a supporto dell'equipe sanitarie.