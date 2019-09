Scontro tra due auto a Udine, una scappa

Incidente, poco prima delle 13.30, lungo via Baldasseria Bassa a Udine. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia locale, sul posto per i rilievi. A quanto si sa, una Ford Escort che proveniva dal centro città e stava percorrendo la strada in direzione sud, all’altezza del civico 373 è entrata in collisione con un’altra vettura, che procedeva nel senso opposto di marcia.

La Ford è uscita di strada, andando a sbattere contro un muretto. Nell’impatto sono rimasti feriti in modo lieve un 30enne residente in città e i due figli minori, che sono stati soccorsi dal personale sanitario e accompagnati in pronto soccorso per le cure del caso.

Il guidatore dell’altra macchina, invece, non si è fermato a prestare soccorso. La Polizia locale invita, quindi, eventuali testimoni a fornire indicazioni utili per risalire al responsabile.