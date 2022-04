Scontro tra due auto a Udine, feriti i conducenti

Incidente, in serata, intorno alle 20.30, a Udine. Coinvolte una Ford Fiesta, che percorreva il cavalcavia Simonetti in direzione di piazzale Osoppo, e una Fiat 500, che dalla rotonda, svoltava verso via Planis in direzione del Bearzi.

Per cause al vaglio della Polizia locale, le due vetture si sono scontrate. Nell'impatto entrambi i conducenti, un 35enne udinese e una 54enne di Reana, sono rimasti feriti. Sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per le cure del caso.