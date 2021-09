Scontro tra due auto a Udine, ferito un anziano

Scontro tra due auto e un ferito, a Udine, poco prima delle 14 di oggi. Una Fiat Panda e una Peugeot, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Udine, sono entrate in collisione all'intersezione tra viale Tita Marzuttini e Via Cormor Alto.



Nell'impatto il conducente della Panda, un uomo di 76 anni, ha avuto la peggio, mentre il 58enne alla guida della Peugeot è rimasto incolume. Il 76enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto anche con l'automedica e trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine.



Sul posto, per la messa in sicurezza dei veicoli, anche i Vigili del Fuoco.