Scontro tra due auto a Udine, un ferito grave

Grave incidente questa mattina, poco dopo le 13, in via Monte Grappa, a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture. Nell'impatto una persona è rimasta ferita in maniera abbastanza grave ed è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un'ambulanza. Si tratta di una persona che non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine, a supporto del personale medico inviato immediatamente dalla Centrale Sores di Palmanova. La stessa centrale ha inviato anche un'automedica.