Incidente nel pomeriggio, poco prima delle 17, a Udine, all’incrocio tra via Mentana e via Bezzecca. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, due auto, una Yaris diretta verso viale Ledra e una Fiat 500 che arrivava da via Bezzecca, si sono scontrate. Entrambe le conducenti sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate in ospedale per le cure del caso.