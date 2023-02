Una persona è stata soccorsa nella notte per le ferite riportate a seguito di un incidente a Vermegliano di Ronchi dei Legionari. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture; tre le persone coinvolte.

Dopo la chiamata al 112, gli infermieri della Sores sono inviato sul posto automedica, ambulanza e Vigili del fuoco. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Cattinara in condizioni serie, per un trauma cranico.