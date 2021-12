Scontro tra due auto ad Artegna, ferita una ragazzina

Una ragazza di 14 anni è rimasta ferita nel pomeriggio, attorno alle 16, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Chiamuzzacco, ad Artegna. Viaggiava insieme alla mamma, della zona, che è rimasta illesa.

La donna era al volante di una Citroen che è andata a scontrarsi con una Fiat Qubo condotta da un uomo del Gemonese, anche lui rimasto illeso. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi. Rilievi dei Carabinieri della Stazione di Gemona del Friuli. La giovane non è in periodo di vita.