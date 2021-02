Scontro tra due auto, anziano ferito a Faedis

Incidente intorno alle 18.30 di ieri in via Cavalli, nella frazione di Campeglio, nel comune di Faedis. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, si sono scontrate, in un impatto fronto-laterale, due vetture. A restare ferito un uomo di Remanzacco di 83 anni, trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Ha riportato un trauma toracico; le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Illeso il conducente dell'altra vettura, un uomo di 50 anni di Faedis. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale e dei mezzi incidentati. A supporto, per i rilievi, anche i Carabinieri della Stazione di Premariacco.

Incidente anche sulla regionale della Val Degano, nel territorio del comune di Rigolato. L'impatto è avvenuto intorno alle 19 tra un camion e una vettura. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sinistro senza feriti, ma con l'impianto semaforico danneggiato, intorno alle 21 di ieri, in località Case, in via Alcide De Gasperi, a Manzano. Si sono scontrate due auto; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'impianto e della sede stradale e i Carabinieri, per accertamenti e viabilità.