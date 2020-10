Incidente, nel pomeriggio, poco prima delle 17, lungo via Fratte, in comune di Azzano Decimo. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Fiume Veneto, due auto si sono scontrate.

Il personale della prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone e i sanitari, giunti con due ambulanze, hanno assistito i cinque passeggeri feriti, che sono poi stati trasferiti all'ospedale di Pordenone. I pompieri si sono poi fatti carico della messa in sicurezza dello scenario.