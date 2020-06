Scontro tra due auto, coinvolti anche due bimbi

Poco prima delle 17, due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Galopat e via Garibaldi, a Pasiano di Pordenone. La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone e il personale sanitario, accorso sul posto con ambulanza e automedica, hanno collaborato per prestare le prime cure ai quattro adulti e due bambini a bordo dei due veicoli; nessuno sarebbe rimasto ferito in modo serio.

I pompieri si sono quindi fatti carico della messa in sicurezza dello scenario. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Prata.