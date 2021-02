Scontro tra due auto, conducente incastrato nell'abitacolo

Incidente, poco prima delle 18, in piazza Garibaldi, nel centro di Codroipo dove, per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate due auto. Un conducente è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo.

Al loro arrivo i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo hanno provveduto ad aprire le porte bloccate, utilizzando divaricatore e cesoie ad olio, per raggiungere l'autista ferito al quale hanno prestando le prime cure applicando le tecniche di primo soccorso fino all'arrivo del personale sanitario.

Lievemente ferite anche le due giovani occupanti della seconda vettura coinvolta. I feriti sono stati presi in carico dai sanitari, arrivati con due ambulanze, una da Udine e una da San Vito al Tagliamento.

Quindi, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area del sinistro. Per tutta la durata dei soccorsi la strada è stata chiusa al traffico.