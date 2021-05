Scontro tra due auto, due feriti incastrati

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente ad Aviano, lungo il tratto di via Ungaresca che costeggia la base Usaf, in direzione Budoia.

Due vetture sono entrate in collissione nel tratto rettilineo. Feriti i due occupanti di una delle due auto, che sono rimasti incastrati nell'abitacolo; sono stati liberati dai pompieri, assistiti dai sanitari, arrivati anche con l'elisoccorso, con l'utilizzo di pinze e divaricatore. Una terza persona è uscita autonomamente dal veicolo.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco è poi continuato con la bonifica dell'aria e la messa in sicurezza dello scenario. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.