Scontro tra due auto, due feriti incastrati

Incidente questa mattina, intorno alle 6.30, all’incrocio tra via Parini e via Foscolo, a Trieste. Per cause al vaglio della Polizia locale, si sono scontrate due Toyota, una Yaris e una Verso.

Ad avere la peggio, i due occupanti della Verso che procedeva da via Parini, rimasti incastrati nell’abitacolo. Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento di Muggia, che li hanno liberati dalle lamiere, per poi affidarli alle cure del personale sanitario, che li ha trasportati al pronto soccorso per le cure del caso.