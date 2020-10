Scontro tra due auto, due persone in ospedale

Incidente a Villa Vicentina nel tardo pomeriggio lungo l'ex provinciale 8. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture, all'altezza di un'intersezione, vicino al ristorante Cjastinars. Si tratta di una Volvo station wagon e di una Volkswagen Golf. L'impatto è stato di tipo fronto-laterale.

Dopo l'allarme, scattato con una chiamata al 112, sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza proveniente da Palmanova, un'ambulanza della Croce Verde di Cervignano, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Due le persone che sono rimaste ferite. Una è stata portata all'ospedale di Monfalcone (si tratta di un uomo di Capriva del Friuli di 72 anni) e una, invece, all'ospedale di Palmanova.

Nell'impatto una delle due vetture è finita a bordo strada (la Golf), una è rimasta in mezzo alla carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le due auto, hanno dato fattivo supporto al personale medico e hanno messo in sicurezza il luogo dello scontro. Le persone ferite non sono in gravi condizioni. Era stato allertato anche l'elicottero sanitario.