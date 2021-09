Scontro tra due auto e un camper in A4

Incidente, nel primo pomeriggio, lungo l'autostrada A4, all'altezza dello svincolo di Palmanova. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, due auto e un camper si sono scontrati.

Disagi per il traffico, ma non è stato necessario chiudere l'autostrada. Sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario che ha soccorso le persone rimaste ferite (nessuna in maniera grave). Con ingresso da San Giorgio di Nogaro, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. Sul posto anche il personale di Autovie Venete.