Scontro tra due auto e un furgone a Udine

Incidente in via Forze Armate a Udine nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Udine Est, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture e un furgone.

Nell'impatto il furgone è finito sopra un'auto. Immediato l'allarme lanciato con una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e a supporto del personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita; tanta paura per i conducenti che sono usciti autonomamente dalle loro vetture. Disagi per il traffico.