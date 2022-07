Scontro tra due auto e una moto, gravissimo il motociclista

Grave incidente poco prima delle 19 a Vigonovo di Fontanafredda. Un motociclista americano è rimasto ferito gravemente a seguito di un incidente avvenuto in prossimità di un incrocio presente in via Brigata Osoppo. Nello scontro sono rimaste coinvolte, per cause in fase di accertamento, due auto.

Lo schianto è stato frontale e violento, tanto che il biker statunitense è stato proiettato a circa 30 metri dal luogo della collisione, nel fosso che affianca la strada.

Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto si sono riversati i sanitari e i Vigili del fuoco.

Serie le ferite riportate, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale di Udine.