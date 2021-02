Scontro tra due auto, ferita una 79enne

Incidente poco dopo le 11.30 di questa mattina in via Piave a Villa Santina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, insieme ai colleghi della Stazione di Villa Santina, si sono scontrati due veicoli, alla cui guida c'erano da una donna di Tolmezzo di 79 anni e un uomo del posto di 80 anni.

Ad avere la peggio è stata la pensionata, trasportata all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Illeso l'ottantenne.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e per la messa in sicurezza della sede stradale. Nessun disagio per la circolazione.