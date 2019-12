Incidente questa mattina ad Arta Terme, lungo la statale carnica. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si sono scontrate una Peugeot 208 e una Fiat Panda.

Nell'impatto sono rimaste ferite una donna e una bambina, soccorse e trasportate all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. Tanta paura per entrambe, ma non sarebbero in pericolo di vita.