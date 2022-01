Scontro tra due auto, feriti i conducenti

Due uomini sono rimasti feriti questa mattina, poco prima delle 6, a seguito di un incidente accaduto in via Lignano, a San Giorgio di Nogaro.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per tutti gli accertamenti, due vetture si sono scontrate e, dopo l'impatto, sono finite entrambe fuori strada, una ribaltata su un lato, appena oltre il fossato, l'altra ha proseguito la sua marcia all'interno di un frutteto.

Sul posto è stata inviata subito un'ambulanza che ha trasportato all'ospedale i due conducenti rimasti feriti, pare comunque non in maniera grave. Per la messa in sicurezza dei veicoli, e a supporto delle personale sanitario, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.