Scontro tra due auto, feriti mamma e bimbo

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti per un incidente fra due auto a San Giovanni di Polcenigo, lungo l'ex provinciale 10.

Nell'urto fronto-laterale sono rimaste ferite una mamma e il suo bimbo di un anno e mezzo, che viaggiavano sull'auto colpita sulla fiancata. Per la donna, ferita in modo serio, si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale di Udine.

I pompieri hanno messo in sicurezza le vetture e, con l'ausilio delle pinze oleodinamiche, hanno provveduto ad aprire le portiere incastrate per liberare i feriti, in collaborazione con il personale sanitario.

Sul posto due ambulanze, automedica, l'elisoccorso regionale e i Carabinieri di Prata per i rilievi.