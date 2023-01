Una giovane donna è stata soccorsa nel primo pomeriggio, intorno alle 14, per le ferite che ha riportato nello scontro fronto-laterale tra due auto, all'incrocio tra via Opitergina e via Carducci, a Prata di Pordenone.

Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di competenza. La giovane, ferita in modo non grave, è stata portata in ospedale a Pordenone, in ambulanza, per le cure del caso.