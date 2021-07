Scontro tra due auto, grave una ragazza

Versa in gravi condizioni una ragazza di 23 anni di Talmassons che questa mattina, intorno alle 8.30, è rimasta coinvolta in un incidente lungo la regionale 353, nel comune di Muzzana del Turgnano, lungo un rettilineo, poco prima del bivio Paradiso. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate una Lancia Ypsilon, condotta dalla 23enne, e una Hyundai Tucson ibrida, guidata da un cittadino straniero. Nell'impatto una delle due vetture è finita in un fossato a bordo strada.

Ad avere la peggio è stata la giovane che è stata trasportata con l'elicottero sanitario al Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche le ambulanze inviate dalla Centrale Sores di Palmanova. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale e a fattivo supporto del personale sanitario, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Latisana.

La circolazione è rimasta interrotta per permettere le operazioni di soccorso. È rimasto ferito anche il conducente della Hyundai, ma in maniera non grave.