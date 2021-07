Incidente verso le 15.30 in Strada Costiera, poco prima della Galleria naturale, in direzione Sistiana. Due i veicoli coinvolti; per fortuna conseguenze non serie per uno dei due conducenti, un uomo trasportato in ospedale per un colpo di frusta.

Intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area.