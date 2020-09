Scontro tra due auto in tangenziale

Incidente questa mattina, intorno alle 8.30 lungo la Tangenziale Ovest di Udine, in comune di Tavagnacco, all'altezza del palazzo della Hypo. Per cause in corso di accertamento, pare durante una manovra di sorpasso, si sono scontrate due auto, una delle quali si è rovesciata in mezzo alla strada.

Feriti i conducenti, ma per fortuna solo in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, con un'automedica e un'ambulanza.

Inevitabili le ripercussioni al traffico. I mezzi diretti verso nord sono stati fatti uscire allo svincolo all'altezza della Hypo per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.