Scontro tra due auto lungo la Pontebbana, conducente ferita

Incidente ieri a Tarcento, lungo la statale 13 Pontebbana, all'altezza della frazione di Collalto, in un punto tristemente noto per scontri anche molto gravi.

Due i mezzi coinvolti. Si tratta di una Opel Agila, condotta da una donna di 80 anni di Magnano in Riviera che è rimasta ferita. Il guidatore dell'altra vettura, un Transponder, un uomo di 56 anni di Udine, è rimasto invece illeso. Sottoposto all'alcoltest, è risultato negativo.

La donna ferita, con un trauma al torace, è stata trasportata all'ospedale con l'ambulanza. Per lei ferite serie ma non è in pericolo di vita.

Per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità sono intervenuti i Carabinieri di Pradielis, il Norm della Compagnia di Udine e una pattuglia della Stazione dei militari dell'Arma di Faedis, a supporto.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e per la messa in sicurezza della sede stradale.