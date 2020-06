Scontro tra due auto lungo la Pontebbana, grave una persona

Incidente stradale nella prima serata di ieri, in comune di Cassacco, all'altezza di un semaforo. Erano da poco passate le 19 quando è scattato l'allarme. Due vetture si sono scontrate. Nell'impatto, che ha richiesto la temporanea chiusura della strada, la statale 13 Pontebbana, è rimasta ferita in maniera seria una persona, trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores Palmanova. Per la messa in sicurezza dell'area dell'incidente i Vigili del Fuoco il Comando di Udine. Per tutti i rilievi e la viabilità i Carabinieri della Compagnia di Udine.

Vista la dinamica importante dell'incidente, la Centrale Sores aveva inviato sul posto anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.