Scontro tra due auto lungo via Nazionale, un ferito

Scontro, per fortuna senza grosse conseguenze, poco dopo le 12 a Tavagnacco, lungo via Nazionale, tra il punto vendita Arteni e la nuova rotonda del Bricoman. Per cause al vaglio della Polizia locale, un Suv è carambolato su una Porche, che ha terminato la sua corsa contro il muretto della rotatoria.

Una persona è rimasta ferita, pare in maniera non seria; è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ambulanza in ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Disagi per la circolazione.