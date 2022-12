Scontro tra due auto, quattro feriti a Trieste

Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto nel pomeriggio, a Trieste, in via Carlo De Marchesetti, vicino al cimitero, per cause al vaglio della Polizia locale.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dei due ambulanze e un'automedica; attivati anche i Vigili del fuoco.

Tre persone sono state trasportate con lesioni non gravi all'ospedale di Cattinara, mentre una ha riportato ferite più serie.