Scontro tra due auto, quattro persone coinvolte

Attorno alle 19, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina sono stati chiamati a intervenire per un incidente lungo strada per Basovizza, all'altezza della cava.

Giunta sul posto, la squadra ha dovuto operare sulle due auto coinvolte, mettendole in sicurezza ed estraendo uno dei due conducenti, incastrato nell'abitacolo, con l'ausilio del divaricatore e dei pistoni idraulici.

Tutte e quattro le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate dal personale sanitario a Cattinara per le cure del caso.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi e per stabilire le cause, ancora in fase di accertamento.