Scontro tra due auto, quattro persone in ospedale

Scontro fra due auto, una Fiat Panda e una 500, questa mattina, poco dopo le 11, a Udine, all'altezza dell'intersezione tra via Guarnerio D'Artegna e via Monte San Marco. Nell'impatto sono rimaste coinvolte, per fortuna in modo non grave, sia le due conducenti, sia i passeggeri della Panda, ovvero marito e figlio della donna al volante; sono stati tutti accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi.

In serata, intorno alle 18, sempre a Udine, si è invece registrata un'uscita di strada autonoma, in via Lumignacco. Ferita, anche in questo caso in modo lieve, la conducente della Golf, che stava procedendo verso la periferia.