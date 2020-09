Scontro tra due auto, sette persone coinvolte

Scontro tra due auto, intorno alle 18, a Montereale Valcellina, lungo l'ex provinciale 19.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Maniago ha prestato il primo soccorso all'automobilista rimasto dolorante all'interno del veicolo e a mettere in sicurezza i mezzi.

Poi sono giunti i sanitari, con ambilanza e automedica, per la stabilizzazione del ferito, che è stato trasportato al nosocomio di Pordenone. Le restanti persone coinvolte, sei in tutto, sono state visitate sul posto, senza necessità di ricovero. Per i rilievi la Polizia Locale di Maniago.