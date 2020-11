Scontro tra due auto, tre donne ferite. Una è in fin di vita

Incidente questa mattina, poco dopo le 9, a Gorizia, all’altezza dell’incrocio tra Corso Italia e via Ariosto. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate una Fiat Uno e una Mercedes. Nell’impatto sono rimaste ferire la conducente dell’utilitaria e due donne che viaggiavano con lei, tutte di Gorizia.

Una delle due passeggere, di poco meno di 70 anni, ha riportato lesioni gravissime ed è stata traportata in volo all’ospedale, accolta nel reparto di rianimazione. È in pericolo di vita.

Illeso l’uomo al volante della Mercedes. Per la messa in sicurezza delle vetture e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando del capoluogo giuliano.