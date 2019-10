Alle 17.45 i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in via Ferrara, in Comune di Tavagnacco. Le tre persone a bordo sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate all'ospedale di Udine. La squadra dei pompieri sta ancora operando sul posto, per la messa in sicurezza della sede stradale.