Scontro tra due auto, un ferito incastrato

Incidente, questa mattina, poco prima delle 10, lungo l'ex provinciale 1, in comune di Chions. Due auto, per cause al vaglio dei Carabinieri di Spilimbergo, si sono scontrate.

Nell'impatto, una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. I Vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento hanno dovuto utilizzare i divaricatori idraulici per liberarla e affidarla alle cure dei sanitari, sul posto con un'ambulanza da Pordenone.

Messo in sicurezza anche un palo dell'illuminazione pubblica, rimasto danneggiato.