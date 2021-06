Scontro tra due auto, una finisce nel fossato

Ennesimo incidente stradale in questa giornata che visto impegnati costantemente i soccorritori. Si è verificato intorno alle 18.30, lungo la via Tarcentina, di fronte al Green Hotel, tra Buja e l'incrocio "Casote", al limite territoriale con il comune di Tarcento e quello di Magnano in Riviera.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrate due auto. Nell'impatto, una delle due macchine è finita in un fosso, a bordo strada. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, insieme al personale medico, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, proveniente da Tarcento.

Nessuno è rimasto incastrato negli abitacoli. Due persone sarebbero rimaste ferite, ma in maniera pare non grave. Disagi per il traffico ma la strada è rimasta aperta comunque, a senso unico di marcia alternato.