E’ di due persone ferite il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio a Colloredo di Prato, lungo l'ex provinciale 60.

All’intersezione con via Colloredo di Prato, per cause al vaglio della Polizia locale, due auto si sono scontrate e una Fiat Tipo, a causa del violento urto, è finita nel fossato che costeggia la strada.

Le persone ferite, dopo essere state medicate, sono state trasportate all’ospedale di Udine.