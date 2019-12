Scontro tra due auto, una prende fuoco

Incedente in serata in via Bellini, a Vigonovo di Fontanafredda. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Chevrolet Aveo Bifuel e una Volkswagen Passat. Subito dopo l’impatto la Chevrolet, alimentata anche a Gpl, ha preso fuoco. La persona alla guida, un 26enne di Polcenigo, è riuscita ad uscire autonomamente, poi la vettura è stata immediatamente avvolta dalle fiamme.

Nessuna conseguenza per l’altro conducente. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo, ma l’auto è andata completamente distrutta. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri di Fontanafredda, che si sono occupati dei rilievi, e la Polizia locale di Fontanafredda e di Roveredo, per regolare il traffico.

Ai due conducenti è stato effettuato l’alcoltest ma sono risultati negativi. Da una prima ricostruzione, pare che alla base dello scontro ci sia una mancata precedenza della Chevrolet, che usciva da una strada laterale ed è finita contro un palo della Telecom. La strada è stata temporaneamente chiusa anche per consentire la pulizia della carreggiata da parte di una ditta specializzata visto il carburante riversato sull’asfalto.