Scontro tra due auto, una si cappotta

Brutto incidente stradale nel pomeriggio a Cormons, nella zona centrale, di fronte alla struttura dell'azienda sanitaria, in via Colombicchio. Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate in un tamponamento. L'impatto è stato molto violento tanto che una delle due macchine è finita gomme all'aria. All'interno di quest'ultima auto viaggiavano diverse persone che sono rimaste imprigionate nell'abitacolo. Le portiere, infatti, erano bloccate.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia che hanno estratto le persone imprigionate, poi affidate alle cure del personale medico di due ambulanze inviate sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Per liberarle è stato necessario farle uscire dal cofano.

Hanno riportato diverse tumefazioni e lesioni ma non sarebbero in gravi condizioni. Era stato inviato sul posto anche l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.