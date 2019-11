Scontro tra due auto, una si ribalta a bordo strada

Incidente, questa mattina, intorno alle 8.30, a Campoformido, all'altezza dell'incrocio tra via Basaldella e la statale 13. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, sul posto per i rilievi, due auto si sono scontrate. Nel violento impatto, una delle vetture si è cappottata, finendo ruote all’aria a bordo strada.

Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non serie, per il conducente, che è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato in ospedale in ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Udine.