Scontro tra due auto, una si ribalta nel fossato

Incidente questa mattina, poco prima delle 9, in via Garibaldi, a Cecchini di Pasiano. Due auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate. Nell’urto, una delle vetture è finita nel fossato che costeggia la strada, rovesciandosi sulla fiancata.

La conducente è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, riportando varie contusioni. Illeso, invece, l’altro automobilista.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno collaborato con il personale sanitario – giunto con l’ambulanza e l’elisoccorso - per liberare l'infortunata, poi trasportata in ospedale per le cure del caso, e mettere in sicurezza lo scenario.