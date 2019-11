Scontro tra due camion, ferito un autista

Incidente stradale lungo lo stradone di Zuino Nord, in località Chiarmacis, a Torviscosa, poco prima delle 12. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, si sono scontrati due veicoli.

Nell'impatto un mezzo pesante Iveco ha occupato l'intera carreggiata bloccando la viabilità. Nell'incidente è rimasto ferito uno dei due conducenti, un uomo di 32 anni, accompagnato in ospedale dall'equipe sanitaria di un'ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.